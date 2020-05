Coronavirus: vous ne devrez PAS réserver pour profiter de la plage à Blankenberge, mais les places seront limitées

Il ne faudra pas réserver pour profiter de la plage à Blankenberge, a confirmé ce lundi la bourgmestre Daphné Dumery. La plage sera divisée en zones et sera simplement fermée une fois que le nombre de personnes qu'elle peut contenir, soit 10.000, sera atteint.



La plage sera divisée en cinq zones. Chaque personne disposera d'une superficie de six mètres carrés. Et chaque espace devra être isolé des autres avec une toile. Des équipes de jobistes s'assureront que tout le monde est installé près d'une toile. Lorsque la première zone sera complète, elle sera fermée et les touristes seront envoyés vers la deuxième et ainsi de suite.

La capacité de 10.000 personnes représente un tiers de l'affluence lors d'un jour de pic. "L'été dernier, il n'y en a eu que cinq", rassure la bourgmestre. La ville va acheter environ 1.000 bâches. La circulation sera organisée tant sur les accès à la plage que sur la digue. Blankenberge va engager une centaine d'étudiants pour guider les habitants et les touristes.

Des chèques-cadeaux à valoir dans les commerces

A côté de son plan plage, la ville a également présenté lundi celui de relance. Un budget de 1,5 million d'euros est prévu pour les mesures, qui comprennent notamment l'octroi de chèques-cadeaux à valoir dans les commerces locaux pour les habitants (20 euros/personne) et les propriétaires de résidences secondaires (50 euros/résidence). Des pass loisirs "sport et culture" d'une valeur de 10 euros seront aussi distribués. Les taxes de séjour et de terrasses seront réduites de moitié pour l'année 2020. Les établissements disposant d'une terrasse pourront l'agrandir en certains espaces publics afin de pouvoir ouvrir en respectant les mesures de distanciation.