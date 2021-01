Course de rue avec une dizaine de voitures sportives en Flandre-Orientale: un inspecteur de police a été renversé

Un homme de 23 ans sera présenté à un juge d'instruction pour tentative d'homicide, indique samedi le parquet de Flandre orientale. L'individu a renversé un policier à Evergem vendredi soir alors que les forces de l'ordre tentaient d'interrompre une course de rue avec une dizaine de voitures.



La police a constaté vendredi soir un rassemblement d'une dizaine de véhicules sportifs dans une rue d'Evergem. Les automobilistes ont alors roulé à grande vitesse, commettant plusieurs infractions au code de la route. Un inspecteur de police a ordonné à un véhicule de s'arrêter. Mais son conducteur n'a pas voulu obtempérer et a poursuivi sa fuite, durant laquelle il a renversé l'agent. Ce dernier a atterri avec sa poitrine sur le véhicule et est en incapacité de travail pendant cinq jours. Le chauffard a finalement été arrêté. Il s'agit d'un homme de 23 ans, originaire de Gand et de nationalité bulgare. Il sera présenté à un juge d'instruction pour suspicion de tentative d'homicide et de résistance armée. Son véhicule a été saisi.

