Coxyde, La Panne et Nieuport imposent l'obligation du port du masque partout

(Belga) Les communes côtières de La Panne, Coxyde et Nieuport ont décidé conjointement vendredi d'imposer une obligation générale de masque buccal pour l'ensemble du territoire. Ces communes s'attendent à voir défiler beaucoup de monde pendant les vacances d'automne.

En plus de l'obligation dans la zone de la digue, il est désormais également obligatoire de porter le masque sur le reste du territoire de ces communes. La règle prend effet immédiatement sans date de fin spécifique. D'autres communes côtières conserveront leur régime actuel. En plus de la digue, le masque buccal sera obligatoire dans les rues commerçantes de Knokke-Heist, Blankenberge, Le Coq et Ostende, entre autres. À Bredene, Middelkerke et Zeebrugge, l'obligation de masque buccal ne s'applique que sur la digue. (Belga)