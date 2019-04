Daniel, 9 ans, retrouvé mort dans un centre pour demandeurs d'asile: sa famille effondrée

Cinq Palestiniens ont été inculpés de meurtre jeudi en Belgique après la découverte du corps d'un enfant palestinien dans un centre de demandeurs d'asile, un drame qui semble sans précédent en Europe depuis la crise des réfugiés de 2015. Sur place, les réfugiés sont sous le choc. Certaines familles ne se sentent plus en sécurité. Elles ont décidé de quitter le centre. Un reportage de Nicolas Lowyck, Catherine Vanzeveren, Sébastien De Bock et Michael Harvie.

Daniel, un Palestinien de 9 ans, a été retrouvé mort mercredi après-midi lors d'une action de recherche sur les terrains du centre d'asile de Broechem en Flandre. Il se promenait en vélo dans le centre lorsqu'il a été vu pour la dernière fois.



Un juge d'instruction à Anvers a placé jeudi sous mandat d'arrêt les cinq suspects interpellés à la suite de la mort de l'enfant de 9 ans disparu, indique le parquet. Les faits ont été qualifiés de prise d'otage et assassinat. Les cinq suspects placés sous mandat d'arrêt sont âgés de 19, 20, 21, 24 et 34 ans. Le parquet ne donne pas plus d'informations sur l'affaire pour l'instant afin de ne pas compromettre l'enquête.





Une demande de rançon?



Plus tôt dans la journée, les proches de la victime ont déclaré à plusieurs médias qu'il s'agissait d'une présumée prise d'otage en vue d'une extorsion: ils auraient reçu un SMS exigeant 100.000 euros pour revoir l'enfant vivant. Le parquet ne confirme pour l'instant pas cette version mais les faits ont été qualifiés de prise d'otage.



Les tantes et les oncles de Daniel sont sous le choc. Ils n'arrivent pas à y croire. "Il a disparu depuis lundi soir vers 11h et c'est ici qu'on l'a retrouvé, dans le bloc C, ici", explique un des oncles de l'enfant.





337 personnes vivent dans ce centre



Comment Daniel a-t-il pu être enlevé et tué en Belgique alors qu'il fuyait sa situation au Liban, là où il vivait? Selon des associations, des tensions auraient grandi dans le centre notamment parce que tout le monde y vit ensemble. "Ici, les demandeurs d'asile demandent que les familles soient séparées des autres personnes ou qu'elles soient mises dans un centre privé", précise Mohammed Aliwaiti, membre de l'ASBL "L'Avenir Palestinien".



337 personnes vivent dans ce centre, dont 98 mineurs d'age. Youssef vient d'Irak. Il loge dans le fameux bloc C. "Quand l'enfant a disparu lundi soir, tout le centre cherchait après lui, c'était de la folie. A 4h du matin, la police est arrivée. Il y avait aussi un hélicoptère et un chien", décrit-il.

Selon lui, c'est à l'intérieur du centre que le jeune aurait été tué. Comme beaucoup d'autres, Youssef veut partir d'ici. Il a peur pour sa sécurité et il n'est pas le seul. C'est une véritable angoisse qui saisit plusieurs familles de demandeurs d'asile. Touchés, des voisins du quartier sont venus apporter leur soutien.





Rappel des faits

Mercredi, le corps du petit garçon de 9 ans a été retrouvé sur le site d'un centre pour demandeurs d'asile à Broechem (Ranst, en province d'Anvers). L'enfant y séjournait avec sa mère, âgée de 26 ans. "Les circonstances de ce décès restent encore assez floues, expliquait notre journaliste Sébastien De Bock présent sur place. Cet enfant palestinien âgé de 9 ans roulait à vélo lundi soir dans les allées de ce centre Fedasil. Il a été aperçu pour la dernière fois aux alentours de 22h et depuis lors, plus de nouvelles. Sa mère, âgée de 26 ans, a alerté les responsables du centre dès mardi matin. Le vélo a été très vite retrouvé mais toujours pas de traces de l'enfant."



Hier, des recherches approfondies ont été menées et le corps sans vie du garçon né au Liban et de nationalité palestinienne a été retrouvé à 16h dans un fossé à l'arrière d'un hangar.



Le Parquet d'Anvers qualifie ce décès de suspect. Il résulterait de violences. "Le juge d'instruction, le médecin légiste et le Parquet sont descendus sur place pour tenter de déterminer les circonstances exactes de la mort", explique Lieselotte Claessens, porte-parole du Parquet d'Anvers.