Dans les coulisses d'un complexe d'appartements à la mer avec Johnny, concierge : "Je reste ici jusqu'à mes 70 ans, minimum!"

Cet été, BEL RTL vous emmène à la rencontre de ceux qui vous font passer de bonnes vacances. Place cette semaine à la Flandre et au bord de mer. Olivia François a rencontré Johnny et Kristin, les concierges d'un complexe d'appartements situé à Westende.

Les coulisses de l'été vous emmènent à la côte ce lundi. Direction Westende, près de Middelkerke, dans un complexe d'appartements familiaux situé à 15 minutes de la plage. La journaliste a rencontré Johnny, le concierge du site, mais aussi LA personnalité incontournable du complexe, qui fait régner l'ordre et qui résout tous les problèmes.

Johnny est un petit brun chevelu présent du matin au soir à l’accueil et dans les couloirs avec son chien Snoopy. Cela fait 2 ans qu’il détient les clés du domaine. C’est en quelque sorte, le maître des lieux.

"Je fais tout tout tout tout", explique-t-il. Et sa femme, Kristin, décrit ses activités : "Il fait l'accueil, il doit voir si tout reste bien propre, contrôler l'équipe de nettoyage, si une télévision ne fonctionne plus ou si on a oublié de mettre des draps dans l'appartement… Des petites choses comme ça. Des choses mécaniques aussi, il sait tout faire".

Ce boulot, c’est plus qu’un plein temps. Mais pour le couple, peu importe. "On aime voir les gens heureux. Tout le monde est en vacances, c'est comme si tu étais en vacances aussi ! Mais c'est beaucoup de travail, c'est vrai. Souvent c'est dur, mais j'aime le travail et mon mari aussi"





"J'ai eu un accident"

Pendant des années, Johnny a travaillé sur des toitures. Puis, un drame a bouleversé sa vie : "J'ai eu un accident et je ne peux plus travailler". La revalidation a duré 3 ans : il a dû réapprendre à marcher. Le temps de se remettre en question puis de postuler pour ce métier de concierge.

"C'est vraiment un changement de vie", note Kristin. "C'est ma vie, c'est mon rêve. J'aime ça", ajoute Johnny.

Désormais, chaque jour est une bénédiction, même s’il y a parfois des petites situations de crise à gérer. Kristin se souvient très bien d’une nuit très animée par les membres d’une équipe de foot où son mari a dû élever la voix.

"Il peut vraiment être strict et sévère. Souvent je ne comprends pas : il peut être sévère mais tout le monde l'aime", s'amuse son épouse.

Car si le concierge de 53 ans a souvent l’air grincheux, ne vous y trompez pas, ce n’est qu’une apparence. Il aime aussi faire la fête avec ses pensionnaires quand l’occasion se présente.





"Il est gentil"

Avec son brevet de secouriste, Johnny a aussi récemment réanimé un locataire qui s’était évanoui. En général, les vacanciers ne l’oublient pas…

"C'est parce qu'il est gentil. Il dit : 's'il y a quelque chose, tu peux toujours me demander'", explique Kristin.

Johnny se montre donc serviable et disponible : "Oui, toujours, confirme le concierge. Jour et nuit presque"

Le plus beau cadeau pour ce super homme à tout faire, c’est lorsque les gens reviennent : cela lui fait plaisir. Il a donc bien l’intention d'exercer son métier le plus longtemps possible.

"Je reste ici jusqu'à mes 70 ans, minimum, lance-t-il. Je suis encore bien hein, ça va ?!"