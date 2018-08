Dans les coulisses de chez Mr Babelou, loueur de cuistax à Westende: "Les vacances à la côte belge, c'est une glace, une bière et le cuistax"

Les coulisses de l'été nous emmènent en Flandre cette semaine, à la côte plus précisément. Sur la digue de Westende, il y a les glaces bien sûr, les gaufres et les loueurs de cuistax. Olivia François a rencontré Hans pour Bel RTL : Mr Babelou a repris la petite affaire de ses parents.

Il accueille toujours ses clients avec un franc sourire : Hans Simoen aime bien le contact avec les gens. Quel que soit le temps, il propose durant tout l’été des cuistax et des vélos. Il exerce cette passion depuis un petit temps maintenant : "15 ans plus ou moins, mais c'est tout le travail de mes parents, je suis la génération suivante".





Tous les jours, de 9 à 23 heures

Une passion transmise de père en fils, et qui est très prenante, surtout en juillet et en août : "Tous les jours de 9 heures du matin jusque 10-11 heures le soir, raconte-t-il. En hiver, c'est pour moi un petit peu plus calme."

Et puis, les touristes sont généralement de bonne humeur… "Moi je ne suis pas en vacances mais je travaille avec des personnes en vacances. C'est amusant", lance le loueur.

Chez Babelou, 200 véhicules sont proposés à la location : des vélos et des cuistax, individuels ou collectifs. Pour le tarif, il faut compter 5 euros la demi-heure pour un cuistax et 7 euros pour une heure. Et si l’hiver est moins chargé pour Hans, il y a tout de même certaines tâches à accomplir : "Tous les cuistax, chaque année, tu peux les peindre, mettre de nouveaux stickers, et regarder si ça marche : si les freins sont en ordre, si la chaîne est en ordre… Ça c'est mon travail en hiver."





"Le soleil, et le contact"

Pour l’aider durant la haute saison, le loueur fait souvent appel à 3 ou 4 saisonniers. Parmi eux, Océane, qui apprécie particulièrement "le soleil et le contact avec les gens".

Dorian et Gabriel viennent d’achever leur balade au soleil et ont apprécié ce bon moment de détente : "On fait ça depuis qu'on est tout petits, c'est chouette", raconte l'un d'eux.





"Je connais Mr Babelou depuis que je suis enfant"

Céline, leur maman, est une cliente fidèle. Elle vient ici depuis 38 ans et elle ne tarit pas d’éloges sur le loueur de cuistax. "Il est très très chouette Monsieur Babelou. Moi je le connais depuis que je suis enfant, et il nous a reconnus très longtemps. Maintenant, ça fait quand même quelques années", explique la cliente.

Pour Hans, rouler sur la digue c’est un incontournable lorsqu’on vient à la mer : "Les vacances à la côte belge, c'est une glace, une bière pour les hommes et le cuistax pour les enfants."

Dernières instructions avant de partir, pour ce client qui a loué un segway, et un conseil qui vaut pour tous : "Pas tomber, hein ?!"