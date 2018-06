(Belga) De Persgroep Publishing (Het Laatste Nieuws, De Morgen) et Medialaan (VTM), qui formeront en 2019 une seule entreprise, vont acquérir l'éditeur belge Cascade. Un accord a été trouvé avec son propriétaire actuel, l'entreprise audiovisuelle néerlandaise Audax.

Cascade édite notamment les magazines Primo, EOS, Bahamontes, Motoren en Toerisme et For Girls Only. Les 26 collaborateurs de Cascade seront intégrés à De Persgroep Publishing et Medialaan.