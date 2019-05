Décès d'un enfant de 9 ans dans un centre d'asile à Broechem: les suspects auraient observé que Daniel recevait des jouets

Daniel El Alali, le petit garçon de 9 ans dont le corps sans vie avait été retrouvé le 24 avril au centre d'accueil Fedasil de Broechem (Ranst), en province d'Anvers, aurait entre autre été visé par ses agresseurs car ceux-ci avaient observé qu'il recevait régulièrement des jouets depuis l'étranger. L'information est développée samedi dans les journaux flamands Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen.



Les ravisseurs et meurtriers présumés du garçon palestino-libanais qui séjournait au centre ouvert pour demandeurs d'asile auraient agi par appât du gain, pensant que la famille avait des moyens financiers importants. La justice ne communique pas sur le dossier, mais l'information serait parvenue aux journaux depuis une source bien informée. Les suspects auraient observé que le petit garçon recevait régulièrement de nouveaux jouets envoyés depuis l'étranger et que la famille achetait souvent de nouveaux vêtements. La famille avait fui le Liban via les services d'un passeur. Les principaux suspects ont fait des aveux partiels mais s'accusent surtout mutuellement, peut-on lire dans le Nieuwsblad et la Gazet.