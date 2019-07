Après 6 heures d'intenses recherches, le petit Liégeois de 8 ans, disparu à Ostende, a été retrouvé: "Il est sain et sauf" (photos)

Pendant près de 6 heures, la police a recherché un enfant liégeois de 8 ans, disparu à Ostende. La mer, la plage, la digue: tout a été fouillé, comme le veut la procédure. Vers 20h, l'enfant a été retrouvé sur la plage de Mariakerke, à quelques kilomètres de là. "Il est sain et sauf", a confirmé le porte-parole de la police ostendaise, le commissaire Kris Allary, joint par notre rédaction.

Enorme soulagement pour la famille du petit Liégeois de 8 ans, disparu vers 14h30 à Ostende. En effet, l'enfant a finalement été retrouvé sur une plage voisine: la Mariakerke Beach. Le garçon s'était vraisemblablement perdu. "Il a marché plusieurs kilomètres et n'a pas retrouvé son chemin", décrit le commissaire Kris Allary, responsable des relations avec la presse. Le porte-parole n'était pas en mesure de détailler les circonstances exactes des retrouvailles. "C'est peut-être la police qui l'a trouvé ou un passant, je l'ignore", dit-il. Certains témoins évoquent le fait que le garçon "était endormi sur un banc", d'autres qu'il "dormait sur la plage".

Les recherches ont mobilisé d'énormes moyens, comme le veut la procédure. Pendant près de six heures, la police a traqué l'enfant disparu: "Dans l'eau, sur la digue, sur la plage", avait détaillé le commissaire. Un poste de commandement avait été dressé sur la digue pour coordonner l'action des différents services impliqués dans les recherches. Un hélicoptère avait été mobilisé et les baigneurs avaient dû sortir de l'eau afin de ne pas perturber le déroulement des recherches. Un avis de recherche a même été publié par la police d'Ostende, révélant le visage de l'enfant.

Surpris, plusieurs témoins avaient alerté notre rédaction, via le bouton orange Alertez-nous.























A La Panne, un enfant présentant un léger déficit mental a été rapidement retrouvé

Les équipes de recherche ont aussi été mobilisées à La Panne, ce mercredi après-midi. Mais dans ce cas-ci, l'enfant a rapidement été retrouvé. "Vers 17h15, on nous a signalé la disparition d'un garçon de 14 ans présentant un léger déficit mental, détaille Philippe Jongbloet, responsable "maîtres nageurs" à La Panne. Comme il était particulièrement vulnérable, nous n'avons pris aucun risque et avons enclenché la procédure de recherche qui inclut l'évacuation des baigneurs de l'eau. Dix minutes après le début de nos recherches effectuées notamment à l'aide d'un hélicoptère, l'enfant a été retrouvé sain et sauf sur la plage". A la Panne, les baigneurs ont donc pu regagner l'eau vers 17h30.