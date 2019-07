Déploiement de police et de pompiers à Ostende: "Un Liégeois de 8 ans est porté disparu" (photos)

La police est à la recherche d'un enfant liégeois de 8 ans, disparu à Ostende. "On le cherche dans la mer, sur la plage, au niveau de la digue, partout", confirme le porte-parole de la police ostendaise, le commissaire Kris Allary, joint par notre rédaction. A La Panne, la police a également recherché un autre enfant (de 14 ans) vers 17h15, mais celui-ci a été rapidement retrouvé.

Plusieurs témoins nous signalent un problème sur la plage d'Ostende. "Que se passe-t-il à Ostende?, nous demande Emilie, via le bouton orange Alertez-nous. La mer est évacuée et la police est présente en nombre en compagnie des pompiers". "Je suis à Ostende et il se passe quelque chose car les baigneurs ont été évacués de l'eau", affirme Philippe, un témoin. "La police serait à la recherche d'un enfant dont on n'a plus de nouvelles depuis 2 heures", pense savoir une autre personne. "Apparemment, un enfant serait porté disparu à Ostende", relaie également un autre témoin, en envoyant des photos d'un hélicoptère survolant la côte.

L'information est confirmée par la police locale. "Un enfant est effectivement porté disparu depuis 14h30 environ, décrit le commissaire Kris Allary, responsable des relations avec la presse. Cet enfant a 8 ans et vient de Liège. On le cherche encore dans toutes les zones: dans l'eau, sur la digue, sur la plage".





A La Panne, un enfant présentant un léger déficit mental a été rapidement retrouvé

Les équipes de recherche ont aussi été mobilisées à La Panne, ce mercredi après-midi. Mais dans ce cas-ci, l'enfant a rapidement été retrouvé. "Vers 17h15, on nous a signalé la disparition d'un garçon de 14 ans présentant un léger déficit mental, détaille Philippe Jongbloet, responsable "maîtres nageurs" à La Panne. Comme il était particulièrement vulnérable, nous n'avons pris aucun risque et avons enclenché la procédure de recherche qui inclut l'évacuation des baigneurs de l'eau. Dix minutes après le début de nos recherches effectuées notamment à l'aide d'un hélicoptère, l'enfant a été retrouvé sain et sauf sur la plage". A la Panne, les baigneurs ont donc pu regagner l'eau vers 17h30.



Plus d'informations concernant la disparition d'un Liégeois à Ostende dans quelques instants.