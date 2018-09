Des "algues bleues" continuent de poser problème en Flandre: elles peuvent provoquer des démangeaisons

Les "algues bleues", nom donné à un embranchement de bactéries qui colonise les cours d'eau en leur donnant une teinte bleu-vert, continuent de poser problème en Flandre occidentale, sur le canal Roulers-Lys et sur une portion du canal Ypres-Yser, selon les autorités flamandes compétentes. Ces "algues bleues" ont proliféré durant l'été, à la faveur de la sécheresse et de la chaleur exceptionnelles, colonisant aussi la Dendre, entre autres. Sur plusieurs cours d'eau, la situation s'est depuis normalisée, mais elle reste problématique en certains endroits, comme sur le canal Roulers-Lys et sur le canal Ypres-Yser entre Boezinge-Dorp et Boezinge-Sas.

Les zones atteintes restent concernées par une interdiction stricte de pomper l'eau ou d'y mener des activités récréatives. Les "algues bleues" peuvent en effet être toxiques pour les humains et les animaux. Un contact peut provoquer des démangeaisons et irritations cutanées. Boire de l'eau contaminée peut aussi entrainer des problèmes intestinaux. Si les symptômes ne disparaissent pas après trois jours environ, comme c'est normalement le cas, il est conseillé de consulter un médecin.