Des amis de Julie Van Espen lâchent de petits bateaux pour lui rendre hommage (vidéo)

Des amis de Julie Van Espen, tuée en mai dernier, ont tenu samedi une cérémonie d'hommage à Deurne, le long de l'étang du domaine de Rivierenhof. Des centaines de personnes présentes ont lâché sur l'eau des petits bateaux portant des bougies, pour se souvenir non seulement de Julie mais aussi de tous les proches perdus.



Les amis de la jeune femme se sont inspirés d'un évènement qui a lieu tous les ans à Amsterdam au lendemain de la Toussaint, baptisé "Shine a light". Ce titre de Bryan Adams était une des chansons préférées de Julie. Les personnes présentes pouvaient faire un don à l'ASBL Punt, organisation créée après le décès de Julie pour soutenir les victimes d'abus sexuels. Julie Van Espen avait disparu le 4 mai. L'étudiante avait quitté son domicile à vélo pour se rendre à Anvers où elle devait rejoindre des amis. Son corps avait été découvert deux jours plus tard dans le canal Albert à Merksem. Steve Bakelmans avait été arrêté le même jour. Cet homme a avoué avoir tué l'étudiante quand celle-ci s'était débattue face à sa tentative de viol. Déjà condamné à plusieurs reprises, entre autres pour viol, le prévenu était libre au moment des faits, dans l'attente d'une nouvelle procédure judiciaire pour viol. Il a entretemps été condamné en appel, dans le cadre de cette dernière affaire, à cinq ans de prison et 10 ans de mise à disposition du tribunal d'application des peines.