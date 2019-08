Des cambrioleurs interpellés après une course-poursuite sur l'autoroute E403: leur véhicule finit sa course dans un champs de maïs

La police a interpellé jeudi soir deux hommes, suspectés de cambriolage et d'organisation criminelle, après une course-poursuite sur l'autoroute E403 en direction de Courtrai. Un troisième individu a réussi à s'enfuir.



La course-poursuite s'est engagée après un contrôle de police que les trois hommes ont tenté de fuir à bord de leur véhicule. Sur la E403 à hauteur de Torhout, la voiture des fuyards a dérapé et terminé dans un champ de maïs. Lorsque la police a atteint le véhicule, un homme était encore à bord. Un deuxième, caché parmi les maïs, a été découvert un peu plus tard. Le troisième n'a pas pu être retrouvé. Les deux suspects interpellés sont un Croate de 33 ans et un Français de 30 ans. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs de plusieurs cambriolages dans un quartier de Bruges, selon des informations du journal Het Nieuwsblad. Le parquet de Flandre occidentale a confirmé l'interpellation de deux hommes. Ils seront déférés vendredi soir devant un juge d'instruction pour cambriolage et organisation criminelle.