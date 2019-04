Des camions en feu à Ternat perturbent le trafic sur la E40 et le ring

La E40 entre Bruxelles et Gand a été temporairement fermée jeudi soir à cause de camions en feu à Ternat. Deux bandes de circulation sont à nouveau accessibles. La circulation sur le ring, vers la mer comme vers Charleroi, est néanmoins toujours à l'arrêt depuis Vilvorde, indique le centre flamand du trafic.



Les circonstances de l'accident ne sont pas connues. Peu après 19h00, seule une bande de la E40 était encore fermée à la circulation.L'heure de pointe sur le ring de Bruxelles est rendue plus compliquée par un autre accident à Strombeek-Bever, au niveau de la bretelle d'accès à l'A12.