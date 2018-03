Des chars de carnaval prennent feu et provoquent un carambolage sur la E314: un mort

Un accident impliquant plusieurs véhicules a fait un mort mercredi matin sur l'E314 en direction des Pays-Bas. L'autoroute est fermée dans les deux sens à hauteur de Maasmechelen.



"Plusieurs chars de carnaval stationnaient sous le pont de l'autoroute" à hauteur de Boorsem, explique Peter Bruyninckx, du Centre flamand du trafic. "Ils ont pris feu, ce qui a provoqué beaucoup de fumée et un embarras de circulation". Celui-ci s'est soldé par une collision en chaîne impliquant trois camions et cinq voitures. La victime décédée est un chauffeur routier de 52 ans, a appris Belga sur place.

L'autoroute est complètement fermée en direction des Pays-Bas et le restera encore plusieurs heures. "Les dépanneuses doivent intervenir et le pont doit également être inspecté pour s'assurer qu'il n'a pas été endommagé par l'incendie", indique Peter Bruyninckx. Les automobilistes peuvent quitter l'autoroute à Maasmechelen et emprunter le réseau routier adjacent pour passer la frontière. Les poids lourds qui encombraient le passage entre la sortie et le pont ont été évacués par la police et les files provoquées par l'accident restent limitées. En direction de Louvain, l'autoroute avait aussi été fermée à cause de la faible visibilité provoquée par la fumée. Elle devrait toutefois être rouverte entretemps. Le trafic est toujours à l'arrêt entre Maasmechelen et la commune néerlandaise de Stein.