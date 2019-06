Des familles d'origine étrangère reçoivent une lettre couverte d'injures racistes à Alost: le bourgmestre parle d'"un cas isolé"

Les trois familles qui ont reçu des menaces racistes dans leur boite aux lettres vont déposer plainte contre X vendredi, a indiqué jeudi leur avocat Abderrahim Lahlali. "Elles sont terrorisées par un voisin qui utilise le même langage que l'auteur des lettres anonymes. Elles pensent qu'il s'agit du même homme. Elles accusent aussi la police de négligence pour n'avoir pas agi."

Nous vous l'apprenions ce mercredi. Trois familles d'Alost, d'origine étrangère, ont reçu une lettre anonyme dans leur boîte aux lettres. Cette lettre est couverte d'insultes racistes et indique que ces familles ne sont plus les bienvenues, en s'appuyant sur la victoire du Vlaams Belang. Un voisin est soupçonné d'avoir rédigé ces courriers. Les familles ont annoncé qu'elles déposeraient plainte. De son côté, le Vlaams Belang a condamné de tels propos. Mais il semblerait que depuis le succès de l'extrême-droite, certains se sentent autorisés à proférer des propos racistes.

"Le Vlaams Belang est le premier et le plus grand parti d'Alors avec 41.771 voix. Il est évident que vous n'êtes plus les bienvenus en Europe. Vous êtes des arriérés, impolis, à moitié animal, sans aucune valeur", peut-on lire dans la missive.

Les familles sont d'origine africaine ou nord-africaine. "Des nègres", lancent des voisins en toute simplicité. D'autres prennent leur défense bien qu'ils restent tolérants vis-à-vis du Belang. "Ce qui s'est passé est scandaleux. Le Vlaams Belang est un parti qui veut faire avancer la Flandre mais il n'y a rien de raciste", confie un voisin.

Alost est une ville accueillante et chaleureuse

Maître Abderrahim Lahlali défend les trois familles. Ces dernières seraient la cible d'un voisin haineux depuis deux ans. "Il y a aussi une histoire avant la lettre. Depuis deux ans, il y a des menaces. Un suspect a menacé de tuer des enfants avec sa voiture, il terrorise le quartier. Pour les parents, c'est insupportable", assure l'avocat.

Un suspect a été interpellé. Il s'agirait du même homme. Le bourgmestre d'Alost parle d'un "cas isolé" et a, lui aussi, porté plainte. "Alost est une ville accueillante où il n'y a pas de place pour du racisme. Je condamne cette lettre. Ce n'est pas l'atmosphère qui règne à Alost, ville très chaleureuse", indique Christoph D'Haese.