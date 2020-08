Des milliers de voyageurs bloqués à la gare d'Ostende à cause d'un problème de train: la police forcée d'intervenir (vidéo)

Des problèmes de train entre Ostende et Bruges ont engendré une situation compliquée à la gare d'Ostende vendredi soir, avec des milliers de touristes et voyageurs bloqués, ont confirmé le bourgmestre Bart Tommelein et le porte-parole de la SNCB Dimitri Temmerman. Le bourgmestre demande au ministre fédéral de la Mobilité François Bellot d'élaborer un plan d'urgence pour faire face à ce genre de difficultés à l'avenir.



Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent une affluence très importante à la gare, malgré les mesures de distanciation sociale contre la propagation du coronavirus. Cette situation a été provoquée par des problèmes sur le réseau ferroviaire. Les voyageurs, d'abord bloqués, ont pu progressivement quitter la gare avec différents trains.

Selon le bourgmestre, encore 1.000 personnes se trouvaient dans la gare après 22 heures. Il souhaite rencontrer le gouvernement fédéral afin de prévoir un soutien supplémentaire et un plan d'urgence dans ce genre de cas. Bart Tommelein a par ailleurs demandé à la police d'agir plus sévèrement afin de faire respecter l'obligation du port d'un masque buccal dans la ville.