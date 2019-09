Des ouvriers font une étonnante découverte dans un conteneur au port d'Anvers

Une grosse quantité de cocaïne a été interceptée dans un conteneur en provenance du Brésil au port d'Anvers. Les faits remontent au début août, mais le parquet anversois en a fait part jeudi. Ce sont des ouvriers qui ont trouvé ces 219 kilos de drogue dans un entrepôt.



En réaction à cette saisie, le parquet anversois a félicité, en son nom et ceux du parquet de Flandre orientale et de la police judiciaire fédérale d'Anvers, la collaboration avec les autorités portuaires et les opérateurs des terminaux.



Dans le cadre du "Stroomplan", les différents partenaires engagés dans la lutte contre le trafic de drogue promeuvent depuis longtemps déjà un service de contact qui offre la possibilité de partager anonymement des informations sur de potentiels faits de trafic (disponible sur www.onzehavendrugsvrij.be).



La découverte de début août s'est déroulée au quai 234, où des ouvriers déchargeaient des conteneurs d'un bateau originaire du Brésil. La poudre blanche était dissimulée dans un chargement de café. L'enquête sur l'origine de la drogue est toujours en cours.