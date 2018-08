Des travaux d'envergure sont annoncés sur la E40: "À partir de vendredi matin, ÉVITEZ-la"

Si vous empruntez la E40 entre Liège et Bruxelles, soyez patients ces prochains jours. Des travaux débutent demain entre Louvain et Bertem. Ils dureront jusqu'au 3 septembre.

À partir de demain, le trafic sur la E40 ne sera plus aussi fluide. Dès ce vendredi 24 août et ce jusqu'au 3 septembre, jour de la rentrée scolaire, des travaux seront effectués entre Bruxelles et Liège. Le tronçon concerné se trouve devant la E314, depuis et vers Louvain et la sortie 22 de Bertem, en direction de la capitale, un peu avant la bretelle vers Louvain. La circulation ne se fera que sur une seule bande au lieu de deux.

Anton de Coster, porte-parole de l'agence des routes flamandes: "Nous allons procéder dans les jours prochains à des travaux de réparation urgents sur la E40. C'est le béton en dessous de l'asphalte qui doit subir des réparations d'envergure".

Le centre du trafic flamand déconseille vivement d'emprunter l'autoroute concernée par les travaux de rénovation mais aussi le périmètre autour du chantier.

"Nous attendons de très sérieux embarras de circulation. Nous réalisons les travaux avant la rentrée scolaire, pour éviter des embouteillages, mais il y aura des ralentissements, donc nous conseillons les conducteurs d'éviter la E40", conseille Anton.

Les alternatives préconisées sont donc le télétravail ou les trajets en train et de prendre votre mal en patience.