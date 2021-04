Deux ans de prison pour un pédophile de Beveren… déjà condamné 22 fois

Un homme de 36 ans, originaire de Beveren, a été condamné lundi à deux ans de prison par le tribunal correctionnel de Tongres pour avoir fait chanter une jeune fille de 13 ans avec des photos à caractère pornographique. L'homme, qui n'est pas un inconnu de la justice et qui a déjà été condamné pour des faits similaires, a également été privé de ses droits pour les cinq prochaines années.

En 2018, la jeune fille originaire de Maasmechelen, alors âgée de 13 ans, a reçu via son compte Instagram un message du trentenaire. Il lui faisait croire qu'il avait piraté ses comptes et était entré en possession de plusieurs photos d'elle nue. Pour empêcher qu'il montre ces photos à son petit ami, la victime devait lui envoyait régulièrement des photos sexuellement explicites. Mais la mineure d'âge a finalement tout raconté à sa mère qui est allée voir la police.

La police a alors ouvert une enquête et a fini par retrouver l'homme de 36 ans. Lors d'une perquisition à son domicile, ils n'ont d'abord trouvé que des photos osées de lui et sa compagne sur son téléphone portable. Mais lorsque les enquêteurs ont eu accès à son cloud (système d'exploitation de stockage en ligne, ndlr.), ils ont retrouvé un nombre important de photos montrant tant des garçons que des filles dévêtu(e)s, dont certains étaient mineurs d'âge selon la police. Un certain nombre de noms des mineurs avec lesquels l'homme avait interagi ont également été retrouvés.

L'homme n'est pas inconnu de la justice. Il a déjà été condamné 22 fois par le tribunal de police et à six reprises par le tribunal correctionnel. En 2018, le tribunal correctionnel de Malines lui avait infligé une peine de deux ans de prison avec sursis probatoire pour des faits similaires.