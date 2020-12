Deux enfants grièvement blessés après un accident suivi d'un délit de fuite à Anvers

Deux enfants ont été grièvement blessés jeudi lors d'un accident suivi d'un délit de fuite dans le district anversois de Hoboken, a indiqué la police samedi. Les victimes, deux frères, sont âgées de 10 et 15 ans et ont été transportées à l'hôpital. Leurs jours sont en danger. La police est à la recherche du fuyard.



L'accident s'est produit jeudi peu vers 17h00 à un croisement entre la Oudestraat et la Notelaarstraat, alors que les deux garçons rentraient de l'école. Au moment de traverser sur le passage pour piétons, ils ont été renversés par un véhicule. Aucun témoin n'a assisté directement à la scène et les circonstances de la collision doivent encore être investiguées. La police a lancé un appel à témoins et demande au conducteur du véhicule impliqué de se signaler.

D'après une première déclaration d'une des victimes, il pourrait s'agir d'une petite voiture blanche ou grise. Les caméras placées aux alentours n'ont quant à elles pas encore livré d'élément significatif.

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce samedi 5 décembre ?