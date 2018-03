Deux jeunes Hollandaises passent un week-end à Anvers et se font violer par 5 hommes dans leur chambre d'hôtel

Le week-end dernier, deux jeunes Hollandaises de 21 et 22 ans ont été violées dans leur chambre d'hôtel par cinq hommes alors qu'elles passaient le week-end à Anvers, révèle ce matin le journal Het Nieuwsblad. Les deux jeunes filles se sont rendues vendredi soir dans la célèbre discothèque Roxy. Là, selon les premiers éléments de l'enquête, de la drogue aurait été glissé dans leur boisson. Les deux jeunes femmes intoxiquées seraient alors rentrées à leur hôtel. L'un des hommes se serait introduit dans leur chambre d'hôtel avant de laisser entrer les autres hommes.

Les deux jeunes Néerlandaises avaient décidé de se faire un city-trip à Anvers car elles avaient réussi à obtenir des tickets pour la soirée Ballin tenue à la discothèque Roxy. Le rappeur néerlandais Ronnie Flex s'y produisait vendredi soir, accompagné par des DJ néerlandais. Dans la boîte de nuit, très vite, les deux jeunes filles ont été accostées par cinq hommes, et c'est la dernière chose dont elles se souviennent ce soir-là. "Nous nous souvenons que nous étions dans la discothèque ", ont-elles expliqué à la police. "Et puis, c'est le trou noir."

Il est probable que les jeune femmes aient été droguées dans la discothèque. Un des hommes serait ensuite monté avec les filles dans leur chambre située dans un prestigieux hôtel du centre-ville. Après s'être introduit dans la chambre, il aurait laissé entrer les autres hommes.

Le personnel de l'hôtel remarque un "manège bizarre"

Le lendemain matin, une réceptionniste a vu les cinq hommes descendre à la même heure vers 8h20 et quitter l'hôtel. Les filles se sont levées vers 11h30 et ont expliqué au personnel de l'hôtel qu'elles n'étaient pas bien et qu'elles avaient un sentiment bizarre. Le personnel de l'hôtel les a informés qu'ils ont vu cinq hommes quitter les lieux quelques heures plus tôt. Lentement, quelques souvenirs de la soirée précédente ont ressurgi et les deux jeunes femmes ont décidé d'appeler la police. Entre-temps, il est également apparu que leur argent et leurs téléphones avaient été volés.

L'un des 5 hommes revient à l'hôtel le soir-même

A sept heures et quart du soir, l'un des cinq hommes est revenu à l'hôtel, car il voulait s'entretenir avec les deux jeunes femmes. Le personnel a appelé le patron, qui s'est immédiatement précipité à son hôtel. "Je suis immédiatement venu à l'hôtel", raconte le propriétaire, qui veut rester anonyme dans le journal Het Nieuwsblad. "J'ai gardé ce type sur place, avec mon chien le menaçant, jusqu'à ce que la police soit là. C'était 17 longues minutes, mais il ne pouvait plus partir. "

Codes

Selon le directeur, son hôtel est en sécurité. "Vous ne pouvez pas entrer et sortir facilement d'ici", souligne l'homme au journal. "S'il y a soudainement cinq hommes inconnus ici la nuit, nous ne les laisserons pas entrer. Nous travaillons avec des codes. Les femmes étourdies ou droguées doivent avoir -involontairement - aidé leurs violeurs. "

Grâce à l'alerte donnée par le directeur de l'hôtel, trois suspects sont déjà en prison. Les suspects ont une "vingtaine d'années et sont d'origine africaine, d'Anvers et de Temse", détaille Het Nieuwsblad. "Un homme a été interpellé samedi et a été arrêté par le juge d'instruction dimanche", a déclaré Caroline Vanderstokker du parquet. Deux autres hommes ont été arrêtés et vont être présentés aujourd'hui devant le juge. Au moins un homme aurait déjà été reconnu par les victimes sur la photo. Entre-temps, un quatrième suspect aurait été arrêté, mais cela n'a pas encore été confirmé.