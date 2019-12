Tragique incendie en Flandre: deux personnes âgées perdent la vie

Deux personnes sont décédées dans l'incendie d'une maison lundi à Nieuwerkerken, en province de Limbourg, indiquent les services de secours. Le feu s'est déclaré vers 06h00 du matin dans une habitation du sud de la commune.



La cause du drame n'est pas encore connue. Les pompiers, qui n'ont pu entrer immédiatement dans l'habitation, n'ont trouvé les corps qu'après avoir maîtrisé les flammes. "Nous avons extrait les corps de deux personnes âgées, découverts dans le salon et la cuisine. Lorsque nous sommes arrivés sur place, le feu était déjà très important", a précisé le commandant des services de secours de la zone Sud-Est, Wim Van Biesen. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'incendie et la mort des deux victimes. Le parquet de Flandre occidentale devrait désigner un expert en incendie ainsi qu'un médecin légiste.