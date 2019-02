Lokeren: une bagarre éclate entre des jeunes et des policiers (vidéo)

Deux policiers sont actuellement en incapacité de travail après avoir eu une confrontation avec des jeunes vendredi à Lokeren. Les images des faits circulent sur les réseaux sociaux. L'incident s'est déroulé à l'athénée technique de Lokeren. La police a été appelée par la direction de l'école, indique Het Laatste Nieuws. D'après le quotidien, quatre agents de police se sont rendus sur place avec un chien et ont demandé aux jeunes de quitter l'entrée de l'établissement scolaire. Mais certains d'entre eux ont refusé de se déplacer, provoquant une confrontation musclée avec les forces de l'ordre. Trois jeunes, parmi lesquels deux mineurs, ont été interpellés. Ils ont été relâchés sous conditions samedi. Deux agents de police sont depuis en incapacité de travail. Pour le bourgmestre Filip Anthuenis, la police n'a pas abusé de sa position. "Les policiers ont géré la situation comme ils le devaient. Et on les voit recevoir de lourds coups. L'enquête se poursuit et d'autres suspects pourraient encore être interpellés."

Vidéo VTM Nieuws