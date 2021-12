Deux soeurs âgées de 10 et 14 ans portées disparues à Dilbeek

(Belga) Child Focus a émis jeudi un avis de recherche concernant deux soeurs âgées de 10 et 14 ans disparues à Dilbeek. Les deux enfants auraient quitté le domicile familial en pyjama ce matin.

La plus jeune fille, Israa Barakat, mesure 1,40 mètre, est de corpulence mince et a des cheveux blond foncé. Au moment de sa disparition, elle portait un pyjama rose, une veste rose, des baskets blanches de la marque Puma et des boucles d'oreilles avec des perles. Sa soeur de 14 ans, Alaa, mesure 1,60 mètre et est aussi de corpulence mince. Elle a des yeux brun foncé et des cheveux bruns également. Elle portait des vêtements de sport, plus précisément, un pantalon noir, une veste bleu foncé avec une capuche et de la fourrure et un gilet jaune. Elle arborait un voile rose, et des chaussures Puma de couleur blanche. Toute personne ayant des informations peut appeler Child Focus au numéro 116 000. (Belga)