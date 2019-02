Dilbeek: deux personnes décèdent dans un incendie

Un incendie qui a ravagé une habitation de la Baron de Vironlaan à Dilbeek vendredi matin a fait deux morts, indique Alain Habils, le porte-parole des pompiers de la zone de secours Brabant flamand ouest. Selon le bourgmestre Willy Segers (N-VA), les victimes sont probablement des personnes d'origine albanaise qui occupaient l'appartement situé sous les toits. La cause du sinistre n'est pas encore connue. Le parquet de Hal-Vilvorde a mandaté un expert.



"Il s'agit d'un bâtiment subdivisé en trois habitations. Lorsque le premier véhicule des pompiers est arrivé sur les lieux quelques minutes après l'appel, les flammes étaient déjà visibles de l'extérieur. Les secours sont arrivés trop tard pour deux personnes présentes dans le bâtiment", selon M. Habils."Une personne se trouvait dans l'appartement du bas au moment de l'incendie. Elle est saine et sauve, a été évacuée et accueillie au sein du centre de soins tout proche. Les deux autres flats de l'immeuble n'ont pas subi beaucoup de dégâts en dehors des dégâts des eaux", a encore dit M.Segers.