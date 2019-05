Disparition de Julie, 23 ans, près d'Anvers: la police recherche CE TÉMOIN capital

Le parquet d'Anvers a ouvert une enquête pour meurtre après la disparition de Julie Van Espen, survenue samedi soir. Dans le cadre de cette affaire, un individu, identifié comme témoin, est activement recherché par la police.

Un homme pourrait aider la police à faire avancer l'enquête dans le cadre de la disparition de Julie Van Espen, survenue ce samedi 04 mai 2019 vers 18h30. Les enquêteurs sont à la recherche de cette personne, identifiée comme témoin capital. Il est demandé à cette personne de se manifester auprès des enquêteurs ou tout service de police. Si vous reconnaissez cet individu ou si vous savez où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.







Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.





Julie devait rejoindre une amie, mais elle n'est jamais arrivée à destination



Pour rappel, le parquet d'Anvers a ouvert une enquête pour meurtre après la disparition de Julie Van Espen. La jeune femme, habitant Schilde (en province d'Anvers), est portée disparue depuis samedi soir. Elle s'est rendue à Anvers à vélo, où elle avait rendez-vous avec des amies. Elle n'est cependant jamais arrivée à destination.

Des objets ont été découverts pouvant appartenir à la jeune femme. "Cette découverte indique une disparition violente", précise un porte-parole du parquet. C'est pourquoi une enquête pour meurtre a été ouverte. Un périmètre a été délimité autour de l'endroit où les objets ont été trouvés, à Merksem sur la Carrettestraat. Les recherches de la police se concentrent dans ce périmètre.





Des traces de sang auraient été découvertes



Selon le quotidien flamand Het Laatste Nieuws, des traces de sang auraient été retrouvées sur des vêtements découverts à Merksem, près du canal. Les vêtements en question seraient ceux de Julie. Le panier en osier du vélo de la jeune femme aurait également été retrouvé, mais à un autre endroit. De nombreux enquêteurs sont sur le dossier. L'assistance d'un hélicoptère de la police, de plongeurs et d'un sonar a également été requise.





La mobilisation des proches de Julie



Très vite, les proches de la jeune femme se sont mobilisés. La soeur de Julie a publié un appel sur Facebook ce samedi. Il a été rapidement partagé plus de 100.000 fois. Un peu plus tard dans la journée, le petit ami de Julie a lui aussi publié un message sur les réseaux sociaux pour demander aux citoyens d'imprimer un avis de recherche pour le placarder dans les rues.



L'avis de recherche lancé par la police:

Le samedi 04 mai 2019 vers 18:30 heures, Julie VAN ESPEN, un jeune femme âgée de 23 ans, a quitté son domicile situé De Nachtegaal à Schilde. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Elle se déplace avec un vélo dame foncé de marque Peugeot muni d’un panier en osier accroché au guidon. Julie souhaitait se rendre chez une amie au sud d’Anvers, mais elle n’y est jamais arrivée.

Julie mesure 1m64 et est de corpulence mince. Elle a de longs cheveux blonds. Au moment de sa disparition, elle portait une veste d’hiver ¾ vert kaki et des chaussures de sport gris foncé de marque Adidas.