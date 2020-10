Disparition du petit Ilias en Flandre: finalement pas de bracelet électronique pour son oncle qui reste en prison

L'oncle d'Ilias, 12 ans, le garçon de Mortsel qui avait disparu pendant quatre jours le mois dernier, restera finalement en prison. La chambre du conseil voulait renvoyer l'homme de 26 ans à la maison avec un bracelet électronique il y a deux semaines, mais la chambre des mises en accusation a revu cette décision jeudi, après appel du parquet.



Ilias a disparu le 17 septembre après avoir quitté Mortsel à vélo pour se rendre à l'école. Un peu plus tard, il a été filmé par une caméra à Wilrijk, alors qu'il quittait l'école. La disparition a été immédiatement jugée alarmante et un avis de recherche a été diffusé le jour même. La police a enquêté sur de nombreuses informations fournies et la famille et les amis ont organisé des recherches mais le garçon n'a été retrouvé que le 20 septembre dans la commune wallonne de Steenkerque (Hainaut). Il était en compagnie de son oncle de 26 ans et en bonne santé. Tous deux étaient partis à vélo pour un parc naturel en France où ils voulaient camper. L'oncle avait dit à la famille qu'il partait en vacances mais n'avait pas dit un mot au sujet de son neveu qui l'accompagnait. Connaître les intentions de l'oncle fait toujours l'objet d'une enquête. Selon le parquet, il est certain que tout était bien préparé et planifié. Le juge d'instruction a placé l'homme sous mandat pour enlèvement et ordonné un examen psychiatrique. Ses avocats reconnaissent que le suspect a commis une grave erreur de jugement en n'informant pas les parents du garçon mais, selon eux, il n'avait aucune intention criminelle.