Disparition inquiétante d'Aurélie à Machelen: l'avez-vous vue?

Le dimanche 24 juin 2018 à 12h14, Aurelie HAESEBEYT, une femme âgée de 35 ans, a été vue pour la dernière fois à ‘"Heirbaan" à Machelen. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. Elle se déplace à bord d’une Toyota Yaris rouge immatriculée 1-UET-376.

Madame HAESEBEYT mesure 1m70 et est de corpulence très mince. Elle a les cheveux très courts et blonds foncés. Cette personne a besoin de soins médicaux urgents.

Il est demandé à Aurelie de prendre contact avec sa famille afin de la rassurer.



Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.