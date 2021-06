Disparue depuis 30 ans, Nathalie a reçu une invitation pour la vaccination: "C'est douloureux", explique son père

Les invitations pour la vaccination continuent d'arriver chez les citoyens belges, désormais dans les catégories d'âge de plus en plus jeune. Mais parfois, les bases de données ont des bugs. Et les conséquences peuvent être délicates, comme pour Eric Geijsbregts, le papa de Nathalie Geijsbregts, disparue le 26 février 1991 alors qu'elle n'avait que 10 ans. Elle aurait donc 40 ans aujourd'hui, ce qui correspond à l'âge des personnes actuellement invitées à se faire vacciner.

Eric Geijsbregts a partagé l'information sur son compte Facebook :

"D'un côté, c'est douloureux, mais en même temps, l'attention est à nouveau portée sur Nathalie et elle n'est pas oubliée", a-t-il expliqué à la VRT. Son message a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux. Heidi De Pauw de Child Focus qualifie l'invitation de "honteuse et inacceptable" et souhaite discuter avec les ministres compétents de la manière d'éviter cela, y compris pour d'autres personnes disparues.

Cette année, il y a exactement 30 ans que Nathalie Geijsbregts disparaissait. Elle attendait le bus pour aller à l'école quand elle a peut-être été kidnappée. Ces dernières années, Nathalie a été régulièrement recherchée, mais elle reste sans trace à ce jour. Son père précise qu'il ne reçoit pas souvent de courrier officiel au nom de sa fille.