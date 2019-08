Drame en Flandre: deux pompiers décèdent dans un grave incendie à Beringen

Un grave incendie qui s'est déclaré dimanche matin sur la Koolmijnlaan à Beringen (province de Limbourg) a coûté la vie à deux pompiers de la zone de secours Zuid-West Limburg, a fait savoir le commandant Bert Swijsen.

Le feu a pris dimanche peu après 02h00 dans un bâtiment vide. Rapidement, le feu s'est propagé aux deux maisons voisines et tout l'immeuble s'est embrasé. "Nos hommes ont été appelés pour un incendie. Lorsque la première équipe est arrivée sur place, ils ont appelé des renforts de deux autres casernes car les lieux de l'incendie étaient très complexes", explique Bert Swijsen, commandant des pompiers de la zone.



La situation est rapidement sous contrôle, avant que tout ne bascule. L'incendie se transforme alors en flash-over, l'embrasement généralisé. Avec la chaleur et la pression, une partie du bâtiment s'est ensuite effondrée. "On a donné l'alarme d'évacuation. Les pompiers ont tous essayé de sortir. Malheureusement, quatre pompiers sont blessés. Et lorsque tout le monde est sorti, on s'est rendu compte qu'il manquait deux collègues", confie Bert Swijsen.



Les corps sans vie de deux pompiers ont été retrouvés. Trois autres sapeurs ont été légèrement blessés par intoxication. Ils ont pu rejoindre leur domicile. Un quatrième, grièvement atteint, a été emmené à Louvain.





Une région en deuil



Les deux pompiers décédés sont connus dans la commune et habitent la région. Tous deux avaient énormément d'expérience. Ils laissent derrière eux des compagnes et des enfants. "L'atmosphère est très lourde ici. Il y a quelques minutes, le corbillard est venu chercher les corps des deux pompiers décédés. Le bourgmestre nous a expliqué que ce 11 août 2019 restera forcément un jour noir marqué dans l'histoire de les commune de Beringen et de Heusden-Zolder. C'est difficile aussi pour les pompiers. Il faut savoir que la zone ici comporte huit caserne, mais que les deux pompiers décédés provenaient de la même caserne, celle d'Heusden-Zolder où travaillent environ 70 personnes. Leurs collègues sont effondrés", a précisé notre journaliste Arnaud Gabriel en direct dans le RTL INFO 13H.

Deux registres de condoléances vont être ouverts dès ce lundi dans les communes de Beringen et de Heusden-Zolder.

C'est une lourde perte pour les pompiers

Le bourgmestre de Beringen, Thomas Vints (CD&V), a remercié toutes les équipes et les services de secours pour leur dévouement. "Je tiens à exprimer mon soutien aux équipes impliquées et aux familles touchées. C'est une lourde perte pour les pompiers", a-t-il souligné.



Entre-temps, il est conseillé aux habitants de Beringen-Mijn de garder fenêtres et portes fermées en raison des fumées. Les pompiers et la police demandent d'éviter les environs de la Koolmijnlaan qui est fermée à la circulation.





Une enquête en cours

Ce dimanche à midi, le périmètre de sécurité était maintenu et la circulation dans la rue était toujours interdite.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Selon plusieurs médias, c'est la troisième fois qu'un incendie se déclarait dans l'habitation touchée.





Les pompiers bruxellois rendent hommage à leurs collègues



Peu après avoir appris la terrible nouvelle, la zone de secours bruxellois a tenu à diffuser un message de soutien par l'intermédiaire de son porte-parole. "Les pompiers de Bruxelles sont terriblement attristés par le drame qui touche nos camarades de la Zone de Secours Zuid-West Limburg. Cet événement remet en évidence les risques que prennent chaque jour les hommes du feu pour protéger leurs concitoyens. Nous tenons à exprimer aux proches des victimes et à nos collègues limbourgeois notre soutien indéfectible. Nos pensées les accompagnent. Nous souhaitons également un prompt rétablissement aux pompiers blessés", nous a transmis Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.



