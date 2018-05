Drame en Flandre: un mort et trois blessés graves dans un accident de la route à Torhout

Un homme de 64 ans est décédé dans un grave accident de la route qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à Thourout (Torhout, Flandre occidentale), indiquent la zone de police locale et le parquet de Flandre occidentale, section de Bruges.

L'homme est originaire de Staden. Trois autres personnes ont été hospitalisées, dans un état critique.



L'accident a eu lieu peu après 01h00, sur la Oostendestraat. Un individu âgé de 43 ans a perdu le contrôle de sa camionnette dans un virage, a traversé la berme centrale et est ainsi entré en collision avec un véhicule roulant en sens inverse.





Deux passagères dans un état critique

Un troisième véhicule, conduit par un jeune de 19 ans de Lommel, a été impliqué dans le crash. L.V., conducteur du deuxième véhicule, percuté par le premier, est décédé sur place.

Deux passagères de sa voiture, âgées de 59 ans, ont dû être désincarcérées par les pompiers. Elles ont été emmenées à l'hôpital, toutes deux dans un état critique. Un troisième passager n'a pas été blessé.

Le conducteur du premier véhicule, qui a perdu le contrôle du volant et a traversé la route via la berme centrale, est grièvement blessé et a été hospitalisé. Un expert a été désigné par le parquet, pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.