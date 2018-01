Un homme retrouvé mort ce matin à Molenbeek: les cadavres de son ex-compagne et ses 3 enfants découverts à Dworp

Une tragédie familiale s'est déroulée en deux temps ce lundi. Un homme s'est donné la mort en se jetant du 20e étage d'un immeuble de Molenbeek. En voulant prévenir son ex-femme résidant à Dworp, les policiers y ont découvert les corps sans vie de la mère et des 3 enfants de la famille. Une enquête doit déterminer le déroulement de cette triste affaire.

Un drame familial s'est produit à Dworp (Beersel), en Brabant flamand, dans la périphérie bruxelloise. Une mère de 36 ans et ses trois enfants ont été retrouvés morts ce lundi à leur domicile, sis chaussée d'Alsemberg. Le bourgmestre de la commune, Hugo Vandaele, a confirmé l'information.

Le parquet de Hal-Vilvorde a ensuite rapidement confirmé qu'il y avait un lien avec le décès d'un homme survenu ce matin à Molenbeek. Une chose et une autre indiquent qu'il d'abord tué son ex-compagne et ses enfants, avant de se suicider. "Nous tentons à présent de vérifier l'exactitude de cette hypothèse", indique la porte-parole du parquet, Carol Vercarre. "Un juge d'instruction a été requis et le médecin légiste est descendu sur les lieux."



Pompiers et policiers découvrent un corps après avoir éteint l'incendie

Ce lundi matin, les pompiers avaient été appelés pour un incendie survenu dans le sous-sol d’un immeuble situé sur le boulevard Mettewie, aux alentours de 5h30. Un véhicule avait été volontairement incendié. Six membres d'une même famille qui habitent au rez-de-chaussée de l'immeuble ont été légèrement intoxiqués par les fumées. Ils ont rapidement été transportés à l'hôpital. "Ils n'ont finalement rien de grave", nous indique un porte-parole de la police de Bruxelles-Ouest.

Après avoir procédé à l'extinction du véhicule et qu'il est apparu que l'incendie était d'origine volontaire, la police a contrôlé les alentours du bâtiment. C'est lors de cette inspection qu'elle a trouvé le corps d'un homme derrière l'immeuble. La victime, propriétaire du véhicule en question, est vraisemblablement tombée du 20e étage. La piste du suicide a d'emblée été privilégiée.





Les enfants âgés de 10, 8 et 6 ans

Les premiers éléments recueillis par les enquêteurs avaient permis d’identifier la victime. Il s’agit d’un homme de 39 ans, habitant de l’immeuble. Son appartement était fermé à clé de l'intérieur. C'est après la découverte du corps de cet homme que les autorités auraient envoyé une équipe pour prévenir les autres membres de la famille et seraient tombés sur les corps de son ex-compagne, de ses deux fils âgés de 10 et 6 ans, et de sa fille de 8 ans.





Le voisin entendait souvent le couple se disputer

Notre journaliste sur place a recueilli le témoignage d'un voisin qui a renseigné que le couple avait une relation tumultueuse et se querellait souvent bruyamment. L'individu déclare avoir vu hier soir la voiture de l'ex-compagnon qui était chauffeur de taxi.