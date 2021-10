Dries Corneille du restaurant De Jonkman** élu Meilleur sommelier de Belgique

(Belga) Dries Corneille, sommelier du restaurant deux étoiles De Jonkman à Bruges, a été élu dimanche Meilleur sommelier de Belgique 2021, annonce la Guilde des sommeliers de Belgique.

Dries Corneille l'a emporté face à Stéphane Dardenne de l'Air du Temps** à Eghezée (Namur) et Jean-Trésor Vets de The Jane** à Anvers. Dries Corneille a été formé à Ter Groene Poorte. Il a notamment travaillé six ans au Hertog Jan***. Il a ensuite rejoint le restaurant deux étoiles Boury, à Roulers. Le prix était remis dimanche à l'hôtel Van der Valk de Nivelles. (Belga)