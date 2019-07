Drogue et accidents à Tomorrowland: bilan d'un mort et 2 festivaliers toujours aux soins intensifs

Alors que le premier week-end de Tomorrowland touchait à sa fin dimanche soir, les secouristes de la Croix-Flamande avaient effectué quelque 5.000 interventions sur le site et dans le camping du festival depuis vendredi.

Une cinquantaine de festivaliers ont dû être redirigés vers les hôpitaux les plus proches, le plus souvent pour des maux sans gravité, mais deux personnes étaient toujours aux soins intensifs dimanche après-midi. L'une s'y trouve depuis vendredi soir, tandis que l'autre a été transportée à l'hôpital universitaire d'Anvers (UZA) dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué l'hôpital qui n'a pas souhaité en dire davantage sur leur état de santé. La Croix-Flamande ignore également pourquoi les deux festivaliers se trouvent aux soins intensifs. "C'est une décision qui revient au personnel hospitalier, parfois c'est par précaution", a indiqué Kevin Beens, de la Croix-Flamande.





Plus d'interventions que l'an dernier



Depuis vendredi, celle-ci a pratiqué environ 5.000 interventions, un bilan légèrement plus élevé que celui de l'année dernière, tiré par davantage d'entorses. Si la plupart des maux étaient sans gravité, un festivalier indien de 27 ans est toutefois décédé des suites d'un malaise probablement dû à la consommation de drogue. Le parquet d'Anvers a ouvert une enquête pour trafic de stupéfiants ayant entraîné la mort.



Le festival de musiques électroniques Tomorrowland, qui se déroule à Boom (Anvers), accueille environ 200.000 personnes par week-end. Le deuxième se déroulera du 26 au 28 juillet.