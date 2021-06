Effondrement d'un bâtiment à Anvers: les drapeaux mis en berne à Anvers cette semaine

Les drapeaux de la maison communale d'Anvers et de plusieurs autres bâtiments communaux seront mis en berne cette semaine en hommage aux victimes de l'effondrement d'un bâtiment scolaire en travaux vendredi dans la ville flamande.



Le conseil communal de lundi soir débutera, lui aussi, par une minute de silence et un autre moment de commémoration sera organisé pour les personnes concernées et leurs proches. L'effondrement a tué cinq personnes et en a blessé neuf autres, tous des ouvriers qui travaillaient sur le chantier. Il s'agissait d'une école en construction, dont un échafaudage et une partie du bâtiment se sont effondrés. La cause de l'accident est encore inconnue.