Elle filme un loup en Belgique en train de remonter l'allée de la maison de ses parents (vidéo)

Annemie Ferson, une Limbourgeoise, a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo étonnante filmée ce dimanche alors qu'elle passait en voiture devant le domicile de ses parents situé à Dorne. La femme a filmé à l'aide de son smartphone un loup se faufiler dans l'allée de la maison de ses parents. "C'est étrange qu'il ose aller dans l'allée de papa et maman", a expliqué la femme au site de HLN. "Qu'un loup ne tienne pas compte des routes semble logique, mais apparemment l'animal ose aussi s'aventurer sur une propriété privée", déplore la jeune femme. Les parents d'Annemie n'étaient pas chez eux quand ces images ont été filmées. "Quand j'ai montré les images à maman ce matin, elle n'en croyait pas ses yeux", a expliqué la jeune femme, qui n'est pourtant pas rassurée. "Mes parents hésitent à entrer dans le noir dans leur allée pour le moment. Ils disent qu'un tel animal n'attaque pas les gens, mais ce n'est pas rassurant. On nous a dit qu'on ne verrait jamais les loups, que seuls quelques chanceux les apercevraient. Eh bien, ils ont été plus que jamais filmés."

Dimanche, le même loup a en effet été filmé à Maaseik. "Il est clairement à l'aise et ne se soucie pas beaucoup de l'environnement", commente Annemie.