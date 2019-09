Des parents lancent une action nationale SMS pour sauver la vie de Pia, leur fille de 9 mois: le médicament coûte 1,9 million d'euros

"Si un Belge sur 10 envoie un SMS, c'est la vie de notre petite fille qui est sauvée", dit la maman de Pia, qui habite en Flandre mais invite les Wallons et Bruxellois à également les soutenir.

C'est une énorme action de solidarité qui a été lancée par des parents de Wilrijk, près d'Anvers: ils comptent sur l'envoi de centaines de milliers de SMS à 2 euros pour récolter la somme qui permettra de sauver la vie de leur bébé. "Le sud du pays doit aussi les aider", nous dit Sandrine, via le bouton orange Alertez-nous. "Un beau sujet à relayer", ajoute Isabelle, qui nous a également interpellés.

"Si un Belge sur 10 envoie un SMS, c'est la vie de notre petit fille qui est sauvée", lance la maman de Pia, Ellen De Meyer, au journal Het Laatste Nieuws. Et la campagne semble bien fonctionner : plus de 400.000 SMS ont déjà été envoyés, indique le site du quotidien flamand peu avant midi.

"J'essaye de me concentrer sur mon travail mais aujourd'hui, c'est difficile. Nous en avons déjà reçu plus de 205.000, c'est incroyable", expliquait la jeune maman lundi soir.

La fille d'Ellen et son mari Tim est née avec une atrophie musculaire spinale, une maladie génétique rare qui fait que les muscles travaillent à peine et s'affaiblissent en continu. Zolgensma est le seul médicament qui peut la sauver.



©VTM





2 euros le SMS envoyé

S'ils ont décidé de lancer cette action par SMS, c'est parce qu'elle est plus efficace et directe qu'un virement via un numéro de compte. Pour chaque SMS de 2 euros envoyé au 4666, 50 centimes vont aux opérateurs, Proximus et Telenet, et 1,50 euro pour Pia. Ce qui signifie qu'avec 1,5 millions de SMS, le bébé de 9 mois peut être sauvé.

Jusqu'à récemment, les bébés atteints de cette maladie ne vivaient pas plus de deux ans : leurs muscles, y compris leur cœur, s'affaiblissaient. Mais le fameux médicament à 1,9 million d'euro permettrait de sauver cet enfant. Injecté dans la moelle épinière, il offre davantage de résistance au bébé.

Malgré les 100.000 euros déjà récoltés via différentes actions, Pia et ses parents sont encore loin du compte. Ils comptent donc sur la solidarité de leurs compatriotes pour atteindre leur objectif de récolter la somme nécessaire à la survie de leur fille.

Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez donc envoyer "Pia" au 4666, pour 2 euros le SMS envoyé.



©VTM