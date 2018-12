Une femme a été poignardée samedi soir à Wielsbeke lors de son mariage. Alors que la noce battait son plein dans le centre culturel de cette commune de Flandre occidentale, un invité éméché s'est offusqué de ne plus recevoir de bière. Il s'est alors saisi d'un couteau et a blessé la mariée au cou. La victime est grièvement blessée mais ses jours ne sont plus en danger, a indiqué le parquet.