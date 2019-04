Enfant mortellement renversé à Saint-Nicolas: la peine est tombée pour l'automobiliste

L'automobiliste de 21 ans qui avait provoqué un accident de la circulation en août à Saint-Nicolas (Flandre-orientale) au cours duquel une fillette de cinq ans était décédée a été condamné mercredi à 7 ans de prison ainsi qu'à une interdiction de conduire de 8 ans par le tribunal de police de Saint-Nicolas.



La collision avait eu lieu le 20 août à 16h15 sur l'Antwerpse Steenweg à Saint-Nicolas. Le conducteur avait perdu le contrôle de son véhicule et percuté trois piétons. Les victimes étaient un mère de 42 ans et ses deux filles âgées de 8 et 5 ans. La cadette était décédée sur place de ses blessures. Les deux autres victimes blessées avaient été transportées à l'hôpital dans un état critique, mais leurs jours ne sont actuellement plus en danger.

Selon le parquet, le conducteur avait pris la fuite à pied après l'accident, avant de rebrousser chemin un peu plus tard. L'automobiliste avait déclaré que son passager l'avait fait dévié de sa trajectoire et qu'il avait ensuite accéléré au lieu de freiner comme il le voulait.

Le juge d'instruction l'avait placé en détention préventive pour homicide involontaire, délit de fuite, coups et blessures involontaires et conduite sans permis valide avant d'être remis en liberté sous conditions.

La défense du prévenu va faire appel de la condamnation.