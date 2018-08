Enfant mortellement renversé à Saint-Nicolas: le conducteur de 21 ans qui avait renversé les 3 piétons reste en détention

L'automobiliste de 21 ans responsable de l'accident qui a tué un enfant de 5 ans lundi à Saint-Nicolas, en Flandre orientale, reste sous les verrous. La chambre du conseil de Termonde a en effet décidé vendredi de le maintenir en détention préventive.

Trois piétons, une femme de 42 ans et ses deux filles de 8 et 5 ans, toutes originaires de Saint-Nicolas, avaient été renversés. La plus jeune victime a succombé à ses blessures. L'automobiliste avait quitté les lieux à pied après l'accident, mais était rapidement revenu sur place. Il avait été placé sous mandat d'arrêt pour homicide involontaire, délit de fuite, coups et blessures involontaires et conduite sans permis valable.