Enfants NON ADMIS dans ce restaurant de la Côte: le gérant s'explique

C’est une décision qui fait polémique à la Côte belge : un restaurateur de Nieuport, exaspéré par le comportement des enfants dans son établissement, a choisi de réserver l’entrée dans son établissement aux adultes uniquement. Un resto enfant non-admis, ce n’est pas illégal. Mais la mesure est très critiquée par ceux qui défendent les droits de l'enfant.

L’inscription à l’entrée du restaurant est claire : seuls les adultes sont acceptés.





Choquée et en colère, une maman qui a été recalée avec sa fille a publié un commentaire sur les réseaux sociaux, déjà partagé des dizaines de milliers de fois. Quant au restaurateur il s’explique: "Certains enfants marchent avec leurs chaussures sur mes sièges, coupent avec des couteaux dans les coussins et écrivent avec des marqueurs sur les nappes. Et si vous en parlez à leurs parents, ils rient ou deviennent agressifs".

La position radicale du restaurateur provoque le débat. "Je pense que c’est un peu de la discrimination pour les gens avec des enfants. On vient à la mer pour passer du bon temps en famille", dit un homme. "C’est vrai que les enfants c’est embêtant… Ils courent, ils font beaucoup de bruit… C’est difficile pour manger", dit une dame. "Si on commence à réfléchir comme ça alors on peut aussi refuser des personnes handicapées… on ne peut pas exclure des personnes de cette manière", estime une femme.

Ce point de vue est partagé par Bernard De Vos délégué général aux droits de l’enfant: "Le refus d’accès aux enfants dans un restaurant pourrait définir, s’il n’est pas fondé sur des critères objectifs et raisonnables, une discrimination fondée sur l’âge".

En tout cas état de cause des personnes pourraient alors estimer utile de déposer une plainte. A l’heure actuelle, le restaurant reste inaccessible aux enfants.