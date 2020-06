Enlèvement d'un garçon de 13 ans à Genk: la soeur du principal suspect, Khalid Bouloudo, sous mandat d'arrêt

La soeur de Khalid Bouloudo, âgée de 39 ans, a été placée jeudi sous mandat d'arrêt dans le cadre de l'enlèvement d'un garçon de 13 ans dans le Limbourg, a indiqué vendredi le parquet. Deux nouvelles arrestations ont eu lieu dans ce dossier: un homme de 44 ans qui sera présenté à un juge dans l'après-midi et une femme de 21 ans.



Le principal suspect dans cette affaire, âgé de 45 ans et originaire de Maaseik, a déjà été condamné pour son passé d'islamiste radical. Le parquet confirme vendredi qu'une perquisition a eu lieu au domicile de ses parents. Six suspects avaient déjà été interpellés et placés sous mandat d'arrêt dans ce dossier.