Étonnant cambriolage dans une boucherie: ils se câlinaient dès qu'une personne passait dans la rue

Le 15 janvier 2017 à 23h00, un cambriolage a été commis dans la boucherie ‘Van de Velde’ à Sint-Amandsberg (Gand).

Le cambriolage bien préparé a été commis par 5 personnes. Fait étonnant Un couple faisait le guet et prévenait les autres dès qu’il y avait un passant.

Le couple faisait comme s’il s’enlaçait et se câlinait dès qu’une personne passait. L’alarme et l’électricité ont été coupés et un coffre-fort contenant un important butin a été dérobé.

La police est à la recherche des suspects, elle a diffusé leur portrait. Si vous avez des informations, contactez la police: 0800 30 300 ou via ce formulaire.