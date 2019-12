Évasion de la prison de Turnhout: le bourgmestre ne peut "presque pas y croire", deux détenus courent toujours

Depuis l'évasion de cinq personnes détenues à la prison de Turnhout jeudi dernier, plusieurs mesures de sécurité ont été prises, a rapporté lundi le bourgmestre Paul Van Miert (N-VA) après une visite et un entretien avec la direction. Une nouvelle caméra doit couvrir l'angle mort dans le système de surveillance dont les évadés ont vraisemblablement profité. Du fil barbelé a également été ajouté en plusieurs endroits.

L'enquête sur l'évasion jeudi passé de cinq détenus, dont deux courent toujours, n'est pas terminée. Mais, selon Paul Van Miert, cette fuite est très étonnante. "On ne peut presque pas y croire quand on voit les lieux", a-t-il observé. Les trois détenus retrouvés le soir-même ont été ou seront très prochainement transférés dans une autre prison. Outre une caméra supplémentaire et du fil barbelé, la prison a prévu un agent additionnel pour surveiller les détenus pendant leurs promenades et le régime des promenades a été adapté. L'éclairage a aussi été revu. En revanche, on ne peut pas empêcher la circulation automobile autour de la prison, a relevé le bourgmestre de Turnhout, car l'édifice se trouve au coeur de la ville. "Peut-être qu'un jour on pourra envisager un déménagement de la prison hors de la ville, mais ce sont des discussions à tenir à un tout autre niveau", a-t-il conclu.