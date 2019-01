Explosion dans une entreprise à Anzegem: 4 blessés graves, le plan d'intervention médical déclenché

Une explosion a eu lieu dans une entreprise à Anzegem qui fabrique des portes et des fenêtres. Trois personnes ont été grièvement blessées, et une plus légèrement. La commune a déclenché le plan d'urgence.

Une explosion survenue à l'entreprise Pouleyn, qui fabrique des portes et des fenêtres, à Anzegem a fait plusieurs blessés vendredi matin, a indiqué la commune qui a entre-temps activé son plan d'intervention médical. L'explosion a eu lieu vers 8 h, faisant voler en éclats fenêtres et portes de la société. Jeudi, il y avait déjà un feu dans un silo avec des déchets de bois. Vendredi matin, une entreprise externe a effectué des réparations après l'incendie du jeudi précédent. En ouvrant une trappe du silo, les choses se sont mal passées, précise le site de Radio 2, précisant que "trois personnes ont été grièvement blessées, et une plus légèrement".



La commune a déclenché le plan d'urgence. "Il y a eu une explosion à Pouleyn. Il y a plusieurs blessés et le plan d'intervention médical a été lancé. Selon le service d'incendie, la fumée n'est pas nocive. Dès que nous aurons plus d'informations, nous vous les communiquerons", écrit la commune sur Facebook.

A 10h15, la commune notifiait que 4 personnes ont été grièvement blessées. "Elles ont été transférées dans différents hôpitaux. La famille a été informée", note-t-elle.