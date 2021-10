Une explosion se produit dans une entreprise chimique à Heusden-Zolder et fait un mort

Une personne est décédée à la suite d'une explosion qui a eu lieu jeudi à 08h15 sur le site de l'entreprise de décapage chimique et thermique du métal Thermo-Clean, à Heusden-Zolder (Limbourg). L'employé qui a perdu la vie se trouvait à proximité d'un four qui aurait explosé.



Les pompiers et les services de secours se sont rendus sur les lieux et tous les employés de la société ont été évacués. Le plan d'intervention médical a été enclenché, puis levé vers 09h30. Il a été conseillé aux résidents des environs de garder fenêtres et portes closes et de ne pas utiliser les systèmes de ventilation. Entre-temps, il a été précisé qu'il n'y avait aucun danger pour la santé ou l'environnement.