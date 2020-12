Fête de mariage clandestine à Dilbeek: le père d'un des époux paie les amendes des convives

Une petite fête de mariage était organisée le week-end dernier à Dilbeek, dans le Brabant flamand. Petite, mais qui ne satisfaisait cependant pas aux restrictions de contacts en vigueur en cette période de crise sanitaire. A l'arrivée de la police, le père d'un des deux époux a payé sur-le-champ les amendes de tous les convives, soit une enveloppe de 4.000 euros.



Ailleurs à Dilbeek, une patrouille de police a mis fin samedi vers 23h30 à une fête dans une maison de la Maalbeekstraat à laquelle 11 personnes prenaient part. Chacune a reçu un procès-verbal, ce qui n'a pas été du goût de tous les invités. Les policiers ont été insultés et menacés, une personne se prétendant avocat de profession et une autre fonctionnaire de police. Les agents ont donc également dressé des PV pour menaces et usurpation du titre de fonctionnaire.