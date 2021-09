Flandre: plus de 90% des adultes complètement vaccinés

Plus de 90% des adultes vivant en Flandre sont désormais complètement vaccinés contre le coronavirus, indique jeudi le baromètre de la vaccination publiée par l''agence sanitaire du nord du pays (Agentschap Zorg en Gezondheid).



Quelque 4,9 millions de Flamands âgés de plus de 18 ans ont reçu au moins une dose de vaccin et 4,8 millions d'entre eux - soit 90,03% de la population adulte - sont complètement vaccinés, soit avec deux doses, soit avec une dose unique dans le cas du vaccin de Johnson & Johnson.

Sur l'ensemble de la population flamande - en tenant donc compte des jeunes de moins de 18 ans -, ce sont près de 5,2 millions de personnes qui ont été complètement vaccinées (soit 77,96%). Et 126.960 autres personnes sont partiellement vaccinées, a précisé l'agence. Dans la tranche de plus de 65 ans, on frôle les 95% de personnes complètement vaccinées.