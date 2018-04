Flandre: un automobiliste atterrit dans un fossé en essayant d'échapper à un contrôle de drogue

Un automobiliste a atterri dans un fossé samedi soir à Assenede, en Flandre orientale, alors qu'il était poursuivi par les polices belge et néerlandaise. L'homme, qui a été blessé dans l'accident, voulait échapper à un contrôle de drogue à la frontière néerlandaise, indiquent dimanche la police locale belge et la police de Zélande aux Pays-Bas.

Les policiers belges et néerlandais tenaient samedi soir un contrôle de drogue à la frontière entre les villes belge Zelzate et néerlandaise Sas van Gent. Vers 20h40, une voiture avec une plaque d'immatriculation britannique et en provenance de Sas van Gent s'est approchée.

Le véhicule a soudainement foncé vers la Poelstraat, en direction d'Assenede.Les agents ont entamé une course-poursuite, explique la police de Zélande. "Après quelques virages, la voiture est tombée dans un fossé sur le territoire d'Assenede. (...) Après un certain temps, les services de secours ont réussi à libérer le conducteur. Il s'agissait d'un homme de 58 ans, sans adresse connue aux Pays-Bas. Il a été emmené en ambulance dans un hôpital belge."

L'enquête est menée par la Belgique, précise la police néerlandaise. Le porte-parole du parquet de Flandre orientale n'avait pas encore été informé de l'accident dimanche matin.